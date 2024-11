Cânion do Jatobá no Mato Grosso volta a encher após cem dias de seca

O Cânion do Jatobá , um dos pontos turísticos mais procurados de Mato Grosso, que secou em agosto deste ano, voltou a encher em outubro. Foram pelo menos três meses sem água no local, que fica na cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, perto da fronteira com a Bolívia. Registros feitos por turistas mostram que a formação rochosa, que tem 8 metros de profundidade, voltou a esbanjar beleza com águas cristalinas após a chegada das chuvas. Um guia de turismo local contou que, apesar disso, ainda é preciso alguns dias de chuva para que cachoeiras voltem a encher.