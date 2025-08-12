Projeto reintegra peixes-boi-amazônicos à natureza após reabilitação

Um projeto organizado pelo Jardim Zoológico do Centro Universitário da Amazônia reintegra à natureza peixes-boi-amazônicos que passam por reabilitação. O local, que faz um trabalho de conservação da espécie ameaçada de extinção , recebeu estudantes de veterinária de várias regiões do Brasil para participarem de programa de imersão prática.