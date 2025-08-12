Logo R7.com
Projeto reintegra peixes-boi-amazônicos à natureza após reabilitação

Estudantes participaram de imersão no programa que trabalha para conservar espécie ameaçada de extinção

News das 19h|Do R7

Um projeto organizado pelo Jardim Zoológico do Centro Universitário da Amazônia reintegra à natureza peixes-boi-amazônicos que passam por reabilitação. O local, que faz um trabalho de conservação da espécie ameaçada de extinção, recebeu estudantes de veterinária de várias regiões do Brasil para participarem de programa de imersão prática.

