O que o Brasil deve fazer depois de 'perder uma Bolívia' em áreas naturais em 40 anos?

Segundo o MapBioma, o Brasil perdeu mais de 111 milhões de hectares de áreas naturais em 40 anos. O número equivale a uma área maior que a Bolívia. As quatro décadas reúnem o período de maior perda de áreas naturais desde a colonização.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (13), Ricardo Sodré, especialista em adaptação climática, diz que há muita degradação para a produção agrícola, um dos principais retornos financeiros do país. O especialista aponta que há disponibilidade de ferramentas tecnológicas para diminuir esse dano.



“Nós temos todas as condições tecnológicas para entender esses impactos. É um investimento que o país tem que fazer para entendermos qual o uso da terra (e impacto) e, além disso, ter uma detecção mais precoce dos desmatamentos ilegais, mais precoce de áreas de foco de queimada para que esses riscos sejam mitigados. A função do governo é trabalhar numa adaptação climática para este momento do país”, explica.