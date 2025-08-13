O que o Brasil deve fazer depois de 'perder uma Bolívia' em áreas naturais em 40 anos?
País perdeu mais de 111 milhões de hectares de áreas naturais em 40 anos, segundo levantamento do MapBioma; veja análise
Segundo o MapBioma, o Brasil perdeu mais de 111 milhões de hectares de áreas naturais em 40 anos. O número equivale a uma área maior que a Bolívia. As quatro décadas reúnem o período de maior perda de áreas naturais desde a colonização.
Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (13), Ricardo Sodré, especialista em adaptação climática, diz que há muita degradação para a produção agrícola, um dos principais retornos financeiros do país. O especialista aponta que há disponibilidade de ferramentas tecnológicas para diminuir esse dano.
“Nós temos todas as condições tecnológicas para entender esses impactos. É um investimento que o país tem que fazer para entendermos qual o uso da terra (e impacto) e, além disso, ter uma detecção mais precoce dos desmatamentos ilegais, mais precoce de áreas de foco de queimada para que esses riscos sejam mitigados. A função do governo é trabalhar numa adaptação climática para este momento do país”, explica.
