Ricos poluem sete vezes mais que pobres e sofrem menos com mudanças climáticas, aponta estudo

Um levantamento realizado por pesquisadores da USP (Universidade de São Paulo) mostra que os brasileiros que fazem parte do 1% mais rico emitem, em média, sete vezes mais gases de efeito estufa do que os 10% mais pobres.



O estudo, conduzido pelo Made (Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades), considera tanto as emissões diretas quanto as indiretas associadas ao consumo. Isso significa que, ao consumir um alimento, por exemplo, entram na conta os gases gerados durante a sua produção.



Segundo o pesquisador Pedro Romero Marques, um dos responsáveis pelo levantamento, a diferença é explicada principalmente pelo estilo de vida. “Os mais ricos ganham mais, consomem mais e acabam emitindo mais”, explicou em entrevista ao Jornal da Record News nesta sexta-feira (15).



O fator financeiro também acarreta um estilo de consumo diferente. Segundo Marques, "os mais ricos acabam consumindo bens que são mais intensivos em emissões. Um exemplo é que uma pessoa rica viaja mais de avião ao longo de um ano do que uma pessoa pobre. Isso contribui significativamente para a ampliação das emissões", completa.



Marques destacou ainda que, para reduzir as emissões, são necessárias mudanças estruturais na produção. Ele defendeu investimentos públicos para acelerar a transição para uma economia de baixo carbono , capaz de diminuir a intensidade das emissões no país.



O pesquisador também alertou para o impacto desigual da crise climática. “Acho que a gente pode lembrar o caso do Rio Grande do Sul , no ano passado, em abril e maio, com as enchentes, que as pessoas que estavam morando em regiões mais vulneráveis, nas regiões mais pobres, foram as que mais sofreram e demoraram mais para se reerguer. A questão da desigualdade climática, da injustiça climática, é algo que é fundamental de ser olhado.”



