‘Cuidar do meio ambiente é fazer o bem para todo mundo’, diz Marina Silva em conferência climática

Em discurso no encerramento da 5ª Conferência Nacional do Meio Ambiente, realizada nesta sexta-feira (9), a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, iniciou sua fala agradecendo a todos os colaboradores e reforçou a importância de melhorar continuamente a acessibilidade, solidariedade e respeito.



Ela também mencionou a ida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva à China, ressaltando a relevância da parceria internacional.



Marina enfatizou a importância de eventos como este - que discute a relevância climática - para o compartilhamento de ideias e destacou que a coletividade é essencial para o autoconhecimento e transformação. O evento, que ocorreu entre os dias 6 e 9 de maio, representa a retomada da governança participativa do meio ambiente após 11 anos da última edição.