Suposto chefe de esquema que gerou desmatamento na Amazônia é preso

A Polícia Federal prendeu, nesta quarta-feira (23), em Campinas, no interior de São Paulo, o homem apontado como líder de uma rede criminosa de desmatamentos e queimadas na Amazônia . A suspeita é que os danos ambientais foram de R$ 138 milhões. De acordo com as autoridades, ele seria o principal financiador e articulador das práticas ilegais.