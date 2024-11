Exclusivo: Léo Moraes, prefeito eleito em Porto Velho, quer 'políticas permanentes e preventivas'

Em entrevista exclusiva à RECORD NEWS, Léo Moraes (Podemos), recém-eleito prefeito de Porto Velho (RO) com 56,18% dos votos , destacou que, nos primeiros 100 dias de governo, sua prioridade será a contratação de médicos, o conserto de equipamentos e a reposição de medicamentos nas unidades de saúde. Ele também frisou a necessidade de intervenções imediatas na infraestrutura da cidade para mitigar os impactos das recentes inundações.



Na área da educação, o prefeito afirmou que o ponto eletrônico, considerado uma pressão adicional sobre a carga de trabalho dos servidores, será dispensado, e que a gestão está elaborando um plano para retomar as escolas em tempo integral, após a interrupção desse programa, que classificou como “tão importante”. Além disso, Moraes anunciou que a Brigada Municipal, descontinuada em anos anteriores, será reativada para atuar no combate às queimadas e na gestão da crise hídrica, questões que considera “fundamentais para Porto Velho”.