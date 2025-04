Cidades brasileiras ‘não têm feito dever de casa’ para evitar inundações; veja análise

Segundo Luana Pretto, presidente executiva do Instituto Trata Brasil, o país tem avançado pouco na questão do tratamento das águas pluviais . Segundo pesquisa do instituto, até 2023, um terço dos municípios brasileiros não possuía estrutura necessária para drenar e coletar a água das chuvas.



Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (23), a especialista aponta que, a exemplo do que ocorreu no Rio Grande do Sul em 2024, com a inundação de diversas cidades pela cheia dos rios, o cenário mostra que as cidades brasileiras “não têm feito o dever de casa” para evitar os impactos das inundações . Além do prejuízo financeiro, com a destruição de imóveis, 3.500 pessoas morreram entre 1991 e 2023 em decorrência de desastres hidrológicos.



Para Luana, as gestões municipais, geralmente, ignoram o problema da drenagem de águas e preferem investir em outras obras de infraestrutura. “Só 3,2% dos municípios informaram contar com o sistema de tratamento das águas pluviais. Por que os gestores municipais não olham para isso com mais carinho? [...] Na drenagem urbana, a gente só sente necessidade quando a catástrofe acontece”, aponta a especialista.