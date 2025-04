São Paulo, Mato Grosso do Sul e Paraná devem registrar temporais nesta quinta (24); confira

Após um feriado com a passagem da frente fria pelo litoral paulista, o tempo estabilizou com sol na capital, e calor no interior do estado, nesta quarta-feira (23). No entanto, o cenário pode mudar com a possibilidade de pancadas de chuva nesta quinta-feira (24). É o que explica Guilherme Borges, meteorologista da Climatempo, em entrevista ao Conexão Record News .





Borges destaca para a aproximação de instabilidades nesta quinta (24), o que irá causar uma virada no tempo, na região centro-sul, principalmente nos estados do Mato Grosso do Sul, de São Paulo e do Paraná. Devido ao forte transporte de umidade e formação de baixa pressão no Paraguai e litoral do Sudeste, haverá mais instabilidade e o fim do frio ameno registrado nos últimos dias. Para os três estados há o alerta para os temporais , com previsão de 40 mm de chuva para São Paulo.