'Perguntavam onde estavam as correntes que eu tinha postado nas redes', diz influencer sequestrada

Criminosos sequestraram a influenciadora digital Monniky Fraga e seu namorado nesta segunda-feira (21), após observarem as redes sociais dela. O casal foi rendido por três homens armados e encapuzados. Os dois foram obrigados a sair do carro e entrar em outro veículo.



“Eles (sequestradores) pediam dinheiro e perguntavam para o Lucas (namorado) onde estavam as correntes de ouro que eu tinha postado nas redes sociais”, afirmou Monniky em entrevista para a RECORD. Os criminosos mandaram a influenciadora conversar com a mãe por mensagem, pois seu celular estava desligado e sem acesso ao banco.



Após Monniky explicar que não teria como pagar o resgate pelo seu celular, por deixar pouco dinheiro nas contas digitais por medo de situações como essa, os criminosos deixaram ela mandar um áudio para a mãe, que reuniu o valor para o resgate.



Após o pagamento, o casal foi liberado. O sequestro ocorreu em Igarassu, em Pernambuco .