Mais de 166 mil infrações relacionadas ao uso de cinto de segurança foram registradas no Brasil

Mais de 166 mil casos de infrações relacionadas ao uso inadequado de cinto de segurança foram registradas entre janeiro e setembro de 2024 no Brasil — um aumento de 10% em comparação ao mesmo período do ano passado. Contudo, a quantidade de vítimas fatais caiu nestes nove meses e passou de 736, em 2023, para 569, em 2024. Para evitar novos incidentes, a Polícia Rodoviária Federal vai realizar uma operação entre quinta-feira (14) e domingo (17) para reforçar a fiscalização de motoristas e passageiros nas rodovias federais.



O uso de cinto de segurança é obrigatório para todos os ocupantes do veículo. O descumprimento da regra é considerado infração grave e resulta em uma multa de R$195,23, incluindo ainda a perda de cinco pontos na Carteira Nacional de Habilitação .