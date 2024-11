Metrô de São Paulo transporta número recorde de passageiros desde a pandemia

Pela primeira vez desde a pandemia, o metrô de São Paulo superou a marca de 3,2 milhões de passageiros por dia, na última terça-feira (12). A Linha 15-Prata foi a que teve o maior aumento, com 147.297 pessoas a mais. Novembro é o mês que mais registra demandas do sistema ao longo do ano, sendo as terças-feiras os dias com maior número de passageiros. Apesar disso, número é inferior à média de 2018, de 3,8 milhões de passageiros por dia, e ao recorde do metrô de São Paulo, registrado no dia 14 de novembro de 2013, quando foram transportadas 4,1 milhões de pessoas.