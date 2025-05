Assaltos a ônibus no Rio de Janeiro crescem quase 30% nos três primeiros meses de 2025

A cidade do Rio de Janeiro registrou um crescimento de quase 30% no número de assaltos a ônibus nos três primeiros meses de 2025. Os dados foram divulgados pelo Instituto de Segurança Pública do estado. Ao longo do último ano, foram totalizados 4.449 casos, sendo 817 roubos no primeiro trimestre. De janeiro a março de 2025, foram contabilizados 1.052 casos.



Os bairros com mais ocorrências em 2025 são: Benfica , Bonsucesso, Higienópolis, Manguinho, Maré e Ramos. As ações normalmente ocorrem das 4h30 às 7h e voltam a ficar intensas das 17h às 19h30.