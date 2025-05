Influenciador que faz vídeos empinando moto é preso durante operação da polícia, em São Luís

O influenciador Kauã Santos de Sousa, conhecido como ‘Chefinho do Grau’, foi preso nesta terça-feira (6) durante a operação Rolezinho, realizada em São Luís (MA) . Manobras arriscadas de moto eram gravadas e compartilhadas nas redes sociais do jovem, que tem mais de 24 mil seguidores.



O perfil do rapaz chamou a atenção da polícia. Além de praticar frequentemente o chamado “grau”, existem também várias postagens que mostram Kauã participando de rachas .



Ainda durante a última etapa da operação, outras apreensões foram feitas. Mais de 60 motocicletas em situação irregular foram encontradas. Contando desde o início da ação, o número de motos apreendidas passa de 200.