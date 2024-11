Milhares de formigas tanajuras são encontradas mortas em praia do Espírito Santo; veja vídeo

Milhares de formigas tanajuras foram encontradas mortas na praia da Barra do Sahy, em Aracruz, no norte do Espírito Santo. Em imagens gravadas por um banhista é possível ver toda a faixa de areia tomada pelos insetos. As tanajuras são da espécie saúva, que não são nocivas aos seres humanos e, em algumas culturas, são usadas como alimento. Segundo especialistas, o fenômeno pode estar relacionado ao período reprodutivo das formigas e com a chegada da estação chuvosa, visto que as formigas podem ter sido atingidas pelos ventos fortes.