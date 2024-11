Moradores do Rio de Janeiro podem parcelar débitos vencidos do IPTU em até 84 vezes

Os moradores da cidade do Rio de Janeiro podem parcelar, em até 84 meses, os débitos vencidos do IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana) e da taxa de coleta domiciliar de lixo referentes a 2024. Segundo a prefeitura da capital carioca, o pagamento será de valores que não foram quitados após o vencimento e que ainda não estão inscritos na dívida ativa. A solicitação para parcelamento pode ser feita pelo portal Carioca Digital até o dia 30 de novembro, mas a prefeitura do Rio de Janeiro alerta que durante o mês de dezembro o serviço vai ficar indisponível. A quitação do imposto ainda neste ano pode evitar a atualização dos valores prevista para 2025.