OAB de São Paulo e Sesc firmam parceria inédita

A OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de São Paulo, por meio de iniciativa do Clube de Serviços da Caasp (Caixa de Assistência dos Advogados de São Paulo), firmou uma parceria inédita com o Sesc (Serviço Social do Comércio) , nesta terça-feira (19). A partir de agora, os advogados e seus familiares poderão aderir ao programa MIS (Matrícula de Interesse Social) da instituição privada. Entre os benefícios inclusos na matrícula estão o desconto em shows e outros espetáculos, acesso às piscinas do Sesc e redução no valor de serviços pagos, como turismo social, cursos, oficinas e seminários. Para ter o direito a esses benefícios, o advogado deve preencher o formulário de pré-inscrição no site do Caasp e procurar a unidade do Sesc mais próxima para formalizar adesão.