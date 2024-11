Que susto! Dois aviões colidem no aeroporto de Teresina, em Piauí

Dois aviões colidiram quando um deles manobrava no pátio do aeroporto de Teresina, no Piauí, nesta quarta-feira (23). O aeroporto informou que os aviões envolvidos no acidente iriam para Campinas, no interior de São Paulo, e o outro para Brasília. Ambos os voos foram cancelados, mas ninguém ficou ferido. Segundo as companhias aéreas das duas aeronaves envolvidas no acidente, a ponta da asa de um avião colidiu contra um dos estabilizadores do outro. Em nota, o aeroporto de Teresina informou que o acidente envolveu os voos da companhia Gol e da Azul. A Gol afirmou que a aeronave ficou pouco danificada e seguiu para a manutenção. A Azul disse que todos os passageiros desembarcaram normalmente e em segurança depois do acidente, e que eles estão recebendo a assistência com reacomodação em outros voos.