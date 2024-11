São Paulo por Todas: Valéria Bolsonaro fala sobre ações no combate ao feminicídio

Valéria Bolsonaro (PL), deputada estadual e secretária de Políticas para a Mulher de São Paulo, falou em entrevista exclusiva para RECORD NEWS, nesta quarta-feira (13), sobre as ações da pasta acerca da saúde e segurança das mulheres . Valéria destacou a importância do apoio e intersecção entre as secretarias do estado no combate ao feminicídio , como o aplicativo “Mulher Segura”, que possibilita fazer um boletim de ocorrência diretamente do celular, além de permitir — nos casos de medida protetiva — que “o agressor seja tornozelado, com georreferenciamento conectado ao aplicativo”.



A deputada reiterou a atuação da secretaria na questão educativa, “fazendo a divulgação do app, do aumento das delegacias das mulheres e das salas lilás”, espaço situado em delegacias comuns, porém, com acesso e uso exclusivo dirigidos a questões de segurança da mulher.