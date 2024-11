'Uma realidade que deve acontecer'; veja como as mudanças climáticas afetam o abastecimento de água

Em entrevista à RECORD NEWS, na terça-feira (19), Luana Pretto, presidente executiva do Instituto Trata Brasil, explicou como as mudanças climáticas podem impactar o abastecimento de água . Segundo ela, com o aumento da temperatura do planeta, teremos ainda mais episódios de tempestades, secas e ondas de calor, que interferem diretamente na coleta e tratamento de esgoto. A especialista ainda destacou que regiões como Rio Grande do Sul podem ser ainda mais afetadas pela falta de água, devido às tempestades com máxima de precipitação em um dia. “O objetivo desse estudo é fazer com que os governos e as concessionárias entendam que ações de adaptação precisam ser feitas, para que os impactos desses eventos extremos não afetem a vida da população”, disse.