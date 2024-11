Análise: guerras e falta de investimento travam ações contra mudanças climáticas

Para Carlos Bocuhy, presidente do Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, em entrevista ao Jornal da Record News nesta terça-feira (19), as guerras pelo mundo e a falta investimento prejudicam que as resoluções das mudanças climáticas debatidas no G20 saiam do discurso e sejam empregadas de verdade. "As guerras fazem com que o foco para a resolução de grandes problemas sejam trocados, por uma segurança dos países de tentar manter a velha economia e a antiga forma de gerar energia, por exemplo. O que o mundo tem que fazer é conseguir um estado de paz, em que o foco seja as questões fundamentais para a humanidade, como as mudanças climáticas ", completa.