Biorreator promete transformar água poluída da Baía de Guanabara em energia limpa

Um projeto desenvolvido por pesquisadores do Núcleo de Arte e Novos Organismos da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) promete transformar as águas poluídas da Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro , em energia limpa. O biorreator deve ser lançado até o final deste ano e tem como objetivo aliar a arte à ciência. A partir do contato da água salinizada com outra de pH diferente será gerado um pequeno nível de voltagem energética limpa. Além desta transformação, o equipamento funcionará como uma estação-laboratório flutuante, coletando dados ambientais que poderão ser utilizados como uma instalação artística.