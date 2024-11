Você realmente sabe tudo sobre o clássico entre São Paulo x Corinthians no Paulistão Feminino?

O Paulistão Feminino 2024 está de volta e agora é mata-mata! São Paulo e Corinthians disputam os primeiros 90 minutos da decisão no Estádio Oswaldo Teixeira Duarte, conhecido popularmente como Canindé, neste domingo (3), às 10h. Em partida válida da competição estadual, os times entraram em campo pela última vez no dia 29 de setembro; confira como as equipes se preparam para o duelo

Reprodução/Instagram