Palmeiras X Santos | Ao vivo com imagens Paulistão Feminino 2025 | R7 Esportes

Ao vivo e com imagens: assista ao duelo entre Palmeiras e Santos pelo Paulistão Feminino

Acompanhe a transmissão a partir das 18h45 na RECORD NEWS

Paulistão Feminino|Do R7

O duelo entre Palmeiras e Santos fecha a sexta rodada do Paulistão Feminino nesta quinta-feira (14). A partida, disputada na Arena Barueri, terá transmissão da RECORD NEWS. O pré-jogo se inicia às 18h45 e a bola rola a partir das 19h.

Fique por dentro do Paulistão Feminino com um guia completo da competição. E teste seus conhecimentos sobre o torneio em um Quiz preparado pelo R7.

