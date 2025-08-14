Ao vivo e com imagens: assista ao duelo entre Palmeiras e Santos pelo Paulistão Feminino Acompanhe a transmissão a partir das 18h45 na RECORD NEWS Paulistão Feminino|Do R7 14/08/2025 - 17h00 (Atualizado em 14/08/2025 - 17h00 ) twitter

O duelo entre Palmeiras e Santos fecha a sexta rodada do Paulistão Feminino nesta quinta-feira (14). A partida, disputada na Arena Barueri, terá transmissão da RECORD NEWS. O pré-jogo se inicia às 18h45 e a bola rola a partir das 19h.

