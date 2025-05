Paulistão Feminino 2025: confira um guia completo para acompanhar a competição na RECORD NEWS Campeonato estreia no dia 6 de maio e reúne oito equipes em busca do título estadual mais cobiçado do país Paulistão Feminino|Do R7 05/05/2025 - 19h21 (Atualizado em 05/05/2025 - 19h21 ) twitter

O 28° Campeonato Paulista de Futebol Feminino se inicia nesta terça-feira (6), com o confronto entre Realidade Jovem e o atual campeão Palmeiras. A partida será exibida com exclusividade em TV aberta pela RECORD NEWS e também poderá ser acompanhada no R7 e no PlayPlus.

Oito equipes disputarão o prêmio de R$ 840 mil: Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras, Red Bull Bragantino, Ferroviária, Realidade Jovem e Taubaté.

A primeira fase da competição é disputada em grupo único. Até 16 de novembro todas as equipes vão se enfrentar em turno e returno, com as quatro melhores colocadas avançando para as semifinais.

Após as disputas de ida e volta, entre 23 de novembro e 3 de dezembro, os clubes vencedores disputam a final, com jogos em 7 e 14 de dezembro.

Transmissão

A RECORD NEWS transmitirá os seguintes jogos das quatro primeiras rodadas da competição*:

Realidade Jovem X Palmeiras, em 6 de maio - 1ª rodada

Red Bull Bragantino X São Paulo, em 15 de maio - 2ª rodada

Ferroviária X Santos, em 4 de junho - 3ª rodada

São Paulo X Corinthians, em 22 de junho - 4ª rodada

*Próximas transmissões a definir.

Possíveis destaques

As expectativas para essa edição da competição recaem, em especial, sobre o elenco do Palmeiras, que busca o bicampeonato. A meia Andressinha, conhecida pela atuação na seleção brasileira, e a artilheira Amanda Gutierres, podem se destacar.

Elenco Corinthians Feminino Rodrigo Gazzanel/Agência Corinthians

O Corinthians, um dos maiores campeões históricos do Paulistão Feminino, também vem forte. A atacante Jhonson, de 19 anos, é vista como promessa da equipe para o futuro do futebol feminino. A meia Gabi Zanotti também tem chamado a atenção entre as ‘brabas’.

O São Paulo trouxe reforços para a temporada de 2025, em que disputará, pela primeira vez, cinco competições femininas diferentes. A equipe, que já levou o título da Supercopa neste ano, conta com nomes como Dudinha e Crivelari.

Já a Ferroviária traz tradição no futebol feminino, uma equipe consolidada e a manutenção do trabalho da técnica Jéssica de Lima. No time de Araraquara está em evidência a atacante Nat Vendito, que com apenas 20 anos já se destacou no Brasileirão Feminino.

História

A primeira edição do campeonato foi realizada em 1984. No final de 1987, ocorreu a primeira competição organizada pela FPF (Federação Paulista de Futebol), em que a equipe do Juventus se consagrou campeã. Dez anos depois da edição inicial, a FPF organizou uma nova competição com oito equipes, incluindo universitárias.

Além de Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos, o campeonato contou com os times da Universidade de São Paulo e da Universidade Presbiteriana Mackenzie e, em parceria com a Portuguesa de Desportos e o Juventus, a Universidade Sant’Anna e Universidade São Judas Tadeu.

Após alguns anos sem o campeonato, o Paulistão Feminino é disputado de forma ininterrupta desde 2004. Em 2025, a competição teve seu formato reformulado e a quantidade de equipes na disputa reduzida.

Maiores campeões

O time com os melhores resultados da história do campeonato é o Santos, com quatro títulos conquistados e cinco vice-campeonatos.

Os números do time da baixada superam o Corinthians, segundo colocado na lista de vencedores, que também conquistou o título quatro vezes, mas ficou na vice-liderança apenas três vezes.

Em seguida vem o Juventus, com quatro vitórias e nenhum segundo lugar. O clube do bairro da Mooca, apesar de um passado vitorioso, não tem se destacado muito nos últimos anos.