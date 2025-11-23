Ao vivo e com imagens: Ferroviária e Palmeiras iniciam luta por vaga na final do Paulistão Feminino Partida de ida da semifinal acontece neste domingo (23), com pré-jogo a partir das 10h30 na transmissão da RECORD NEWS

Em jogo válido pela primeira partida da semifinal do Paulistão Feminino, a Ferroviária e o Palmeiras se enfrentam na manhã deste domingo (23). A transmissão da RECORD NEWS começa às 10h30 com o pré-jogo, e a bola rola às 11h. Acompanhe!

