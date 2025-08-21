Corinthians enfrenta Realidade Jovem pelo Paulistão Feminino; veja ao vivo e com imagens Líderes da competição, as ‘Brabas’ entram em campo nesta quinta (21), a partir das 14h45, com transmissão da RECORD NEWS Paulistão Feminino|Do R7 21/08/2025 - 14h03 (Atualizado em 21/08/2025 - 14h03 ) twitter

Em partida válida pela sétima rodada do Paulistão Feminino, o Corinthians visita o Realidade Jovem na tarde desta quinta-feira (21). A transmissão pela RECORD NEWS começa às 14h45 com o pré-jogo, e a bola rola às 15h. Acompanhe!

Fique por dentro da competição com um guia completo do Paulistão Feminino. E teste seus conhecimentos sobre o torneio em um quiz preparado pelo R7!