Corinthians ‘sobra’, São Paulo tropeça: tudo sobre a sétima rodada do Paulistão Feminino
Já o Palmeiras se recuperou e agora ocupa a vice-liderança da competição; assista aos gols e melhores momentos das partidas
A sétima rodada do Paulistão Feminino consolidou a liderança das ‘Brabas’ do Corinthians. O time alvinegro segue na liderança da competição, agora com 18 pontos, seguido pelo Palmeiras, com 13, e o São Paulo, com 12.
A rodada só será encerrada no dia 2 de outubro, com o duelo entre Santos e Red Bull Bragantino. Confira todos os gols e melhores momentos dos confrontos realizados nesta semana!
Ferroviária 1 x 0 São Paulo
Na abertura da sétima rodada do Paulistão Feminino, a Ferroviária recebeu o São Paulo na terça-feira (19) e venceu pela contagem mínima. Julia Beatriz marcou o único gol do jogo, tocando na saída da goleira. Com o resultado, as Guerreiras Grenás chegam a 11 pontos e encostam nas Tricolores, que têm 12 e estão na terceira posição.
Taubaté 1 x 2 Palmeiras
Na tarde de quarta (20), em Taubaté, o Palmeiras venceu as donas da casa por 2 a 1 e retomou a vice-liderança. A equipe do Vale do Paraíba segue com seis pontos, na penúltima colocação. Ana Guzmán e Yoreli Rincón fizeram os gols da equipe alviverde. Kakau descontou.
Realidade Jovem 0 x 3 Corinthians
Nesta quinta-feira (21), Corinthians e Realidade Jovem se enfrentaram no estádio João Mendes Athayde, na cidade de São José do Rio Preto (SP), com transmissão da RECORD NEWS.
O Corinthians abriu o placar logo os 2 minutos do primeiro tempo de jogo, com a atacante Ivana Fuso. Ainda na primeira parte do jogo, as Brabas marcaram outros dois gols; aos 25 minutos com Juliana Passari e, aos 41, com a zagueira Thais Regina. Com o resultado, o Corinthians se isola na liderança com 18 pontos, enquanto a equipe do Realidade Jovem segue na lanterna com apenas um.
