Corinthians ‘sobra’, São Paulo tropeça: tudo sobre a sétima rodada do Paulistão Feminino

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Corinthians se destaca na sétima rodada do Paulistão Feminino, liderando com 18 pontos.

Palmeiras vence e retoma a vice-liderança, agora com 13 pontos.

São Paulo é superado pela Ferroviária e cai para o terceiro lugar com 12 pontos.

Corinthians vence Realidade Jovem por 3 a 0, consolidando sua posição no topo da tabela. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Corinthians passou sem dificuldades pelo Realidade Jovem pela sétima rodada Reprodução/Instagram @corinthiansfutebolfeminino

A sétima rodada do Paulistão Feminino consolidou a liderança das ‘Brabas’ do Corinthians. O time alvinegro segue na liderança da competição, agora com 18 pontos, seguido pelo Palmeiras, com 13, e o São Paulo, com 12.

A rodada só será encerrada no dia 2 de outubro, com o duelo entre Santos e Red Bull Bragantino. Confira todos os gols e melhores momentos dos confrontos realizados nesta semana!

Ferroviária 1 x 0 São Paulo

Na abertura da sétima rodada do Paulistão Feminino , a Ferroviária recebeu o São Paulo na terça-feira (19) e venceu pela contagem mínima. Julia Beatriz marcou o único gol do jogo, tocando na saída da goleira. Com o resultado, as Guerreiras Grenás chegam a 11 pontos e encostam nas Tricolores, que têm 12 e estão na terceira posição.

Taubaté 1 x 2 Palmeiras

Na tarde de quarta (20), em Taubaté, o Palmeiras venceu as donas da casa por 2 a 1 e retomou a vice-liderança. A equipe do Vale do Paraíba segue com seis pontos, na penúltima colocação. Ana Guzmán e Yoreli Rincón fizeram os gols da equipe alviverde. Kakau descontou.

Realidade Jovem 0 x 3 Corinthians

Nesta quinta-feira (21), Corinthians e Realidade Jovem se enfrentaram no estádio João Mendes Athayde, na cidade de São José do Rio Preto (SP), com transmissão da RECORD NEWS.

O Corinthians abriu o placar logo os 2 minutos do primeiro tempo de jogo, com a atacante Ivana Fuso. Ainda na primeira parte do jogo, as Brabas marcaram outros dois gols; aos 25 minutos com Juliana Passari e, aos 41, com a zagueira Thais Regina. Com o resultado, o Corinthians se isola na liderança com 18 pontos, enquanto a equipe do Realidade Jovem segue na lanterna com apenas um.

Ranking dos Palpites

Na disputa entre o time de transmissão da RECORD NEWS, Camila Juliotti cravou o resultado de 3 a 0 da partida entre Realidade Jovem e Corinthians e continua na ponta do ranking, seguida por Caique Resende, que também acertou. Lucas Pereira e Nayara Inorro também pontuaram por acertarem vitória alvinegra.

Camila Juliotti lidera o ranking dos palpites com 30 pontos após cravar o resultado da vitória do Corinthians. Arte/R7