Realidade Jovem ou Corinthians? Saiba quem o elenco da RECORD NEWS acredita que vencerá o jogo no Paulistão Feminino Duelo pela sétima rodada do campeonato terá transmissão ao vivo da emissora nesta quinta-feira (21), com pré-jogo a partir das 14h45 Paulistão Feminino|Bianca Fávero*, do R7 21/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 21/08/2025 - 02h00 )

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Nesta quinta (21), às 14h45, acontece o jogo entre Realidade Jovem e Corinthians pelo Paulistão Feminino.

Realidade Jovem busca sua primeira vitória na competição, somando apenas um ponto até agora.

A equipe da RECORD NEWS fez palpites, todos indicando vitória do Corinthians.

Os palpites variam de uma vitória corintiana por 2 a 0 a 3 a 0, com uma goleada esperada. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Brabas lideram a tabela com 15 pontos, seguidas pelo São Paulo, que soma 12 Rebeca Reis/Ag.Paulistão

Nesta quinta-feira (21), a partir das 14h45, RECORD NEWS, RecordPlus e R7 transmitirão o embate entre Realidade Jovem e Corinthians no estádio de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, pela sétima rodada do Paulistão Feminino.

A disputa é mais uma chance para as meninas de Rio Preto conquistarem a primeira vitória na competição, já que somam apenas um ponto do empate contra o Santos. As Brabas, contudo, não vão facilitar no duelo e arriscar perder pontos de liderança para o São Paulo.

Mas, afinal, quem vai ganhar a partida?

Aquecendo os motores para mais um clássico do Paulistão Feminino, a equipe de transmissão da RECORD NEWS se reuniu para palpitar sobre o vencedor do confronto.

Entre os participantes estão o narrador Lucas Pereira; a convidada especial Yara Fantoni, jornalista esportiva do Desimpedidos e integrante das transmissões do Campeonato Brasileiro masculino no R7 e no RecordPlus; a comentarista do R7, Camila Juliotti; o apresentador Caique Resende; e Nayara Inorro, do Elas com a Bola.

Equipe de transmissão aposta em vitória das Brabas Arte Record News - 20.08.2025

Desta vez, todos os palpites foram unânimes para a vitória do Corinthians, sem marcações da Realidade Jovem. Para Nayara, a goleada das Brabas será de 4 pontos no placar. Camila, Yara e Caique apostam no resultado de 0 a 3. Já para Lucas, o cenário será de 0 a 2 para as corintianas.

Agora, resta saber qual destes palpites vão se confirmar e se haverá mudanças no ranking da rodada. Acompanhe para descobrir!

*Sob supervisão de Júlia Ramos, editora do R7