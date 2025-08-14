Palmeiras ou Santos? Elenco da RECORD NEWS opina sobre o Clássico da Saudade no Paulistão Feminino
Partida pela sexta rodada do campeonato acontece nesta quinta-feira (14), com transmissão ao vivo a partir das 18h45
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Nesta quinta-feira (14), a partir das 18h45, a RECORD NEWS, o PlayPlus e o R7 transmitirão o embate entre Palmeiras e Santos pela sexta rodada do Paulistão Feminino.
A disputa está acirrada. As Palestrinas tentam manter a perseguição ao Corinthians, que segue na liderança da competição. Já as Sereias da Vila, que ocupam a sexta posição, precisam da vitória para se aproximar do G4.
Mas, afinal, quem vai ganhar a partida?
Aquecendo os motores para mais um clássico do Paulistão Feminino, a equipe de transmissão da RECORD NEWS se reuniu para palpitar sobre o vencedor do confronto.
Entre os participantes estão o narrador Lucas Pereira; a convidada especial Yara Fantoni, jornalista esportiva do Desimpedidos e integrante das transmissões do Campeonato Brasileiro masculino no R7 e no PlayPlus; a comentarista do R7, Camila Juliotti; o apresentador Caique Resende; e Nayara Inorro, do Elas com a Bola.
Dessa vez, os palpites foram unânimes: todos acreditam na vitória das Palestrinas. Lucas prevê um 2 a 0 para o Palmeiras. Yara aposta em um 3 a 1 para o time alviverde, mesmo placar apontado por Nayara. Já Caique e Camila acreditam em um jogo mais equilibrado, com vitória palmeirense por 2 a 1.
Agora, resta saber se esses palpites vão se confirmar e se haverá mudanças no ranking da rodada. Será que o favoritismo das Palestrinas se mantém em campo? Acompanhe para descobrir!