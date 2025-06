Melhores momentos: com direito a gol contra do São Paulo, Palmeiras vence Choque-Rainha

Em jogo válido pela terceira rodada do Paulistão Feminino nesta quarta-feira (4), o Palmeiras venceu o São Paulo por 3 a 2 na Arena Barueri, em SP.



As Palestrinas abriram o placar aos 21 minutos do primeiro tempo, após Tainá Maranhão receber um passe longo e marcar de cobertura. A equipe alviverde conseguiu ampliar o placar com um gol de cabeça de Poliana, aos 36 minutos.



Nos últimos cinco minutos da primeira metade, as Soberanas conseguiram diminuir a diferença após Daiane tabelar com Aline Milene e sair de cara para o gol. O Palmeiras balançou as redes pela terceira vez aos 28 da etapa final, após Bruna Calderan desviar a bola e acabar mandando-a direto para o gol. Apesar do infortúnio, o São Paulo seguiu e conseguiu marcar o segundo aos 38, com um gol de Giovanna Crivelari.



O próximo compromisso palestrino pelo Paulistão Feminino é no domingo (22), quando visita o RB Bragantino. Já as soberanas irão receber o Corinthians no Estádio Municipal Prefeito Gabriel Marques da Silva, em Santana do Parnaíba, às 19h do domingo (22). O jogo terá transmissão da RECORD NEWS. Você também pode acompanhar a partida no R7 e no PlayPlus .