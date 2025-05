Veja gols do jogo entre Corinthians e São Paulo na semifinal do Paulistão feminino

Confira os gols do jogo entre Corinthians e São Paulo , que empatou em 1 a 1 na manhã deste domingo (10), na Neo Química Arena. O gol de empate de Millene aos 25 minutos do segundo tempo classificou o Corinthians para a final do Paulistão feminino. No primeiro jogo entre as equipes, as brabas do timão venceram as tricolores por 1 a 0 no estádio do Canindé e, por isso, tinham a vantagem do empate neste segundo jogo da semifinal.