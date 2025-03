Polícia busca suspeitos de matar médica da Marinha Record News|Do canal Record News no YouTube 12/03/2025 - 19h30 (Atualizado em 13/03/2025 - 08h14 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A polícia do Rio de Janeiro fez nesta quarta-feira (12) uma operação para prender os envolividos na morte da médica da Marinha. O caso aconteceu no fim do ano passado. A médica foi atingida por um tiro na cabeça quando participava de um evento da corporação. A ação de hoje teve como objetivo cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão contra os traficantes envolvidos na morte da Capitão de Mar e Guerra, Gisele Mendes de Souza e Mello, superintendente do Hospital Naval Marcílio Dias.

Inscreva-se no canal da Record News no YouTube: http://www.youtube.com/recordnews

ACOMPANHE A RECORD NEWS TAMBÉM NAS OUTRAS REDES:

Instagram: https://www.instagram.com/recordnews

‌



TikTok: https://www.tiktok.com/@recordnews

Threads: https://www.threads.net/@recordnews

‌



X: https://www.x.com/recordnews

Facebook: https://www.facebook.com/recordnews

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.