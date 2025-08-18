Pais acusam Roblox de falhas graves na segurança infantil Eles afirmam que o jogo pode expor menores a conteúdos inadequados Record News Investigação|Ri7a, a inteligência artificial do R7 18/08/2025 - 11h43 (Atualizado em 18/08/2025 - 11h44 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Pais expressam preocupações sobre a segurança infantil no Roblox.

Jogos com conteúdos inadequados e acesso fácil a adultos são apontados como riscos.

Especialistas alertam sobre a dificuldade de os jovens perceberem esses perigos.

Roblox afirma estar empenhada em melhorar a segurança através de inteligência artificial.

Pais têm manifestado preocupações sobre a segurança de crianças na plataforma de jogos online Roblox. Eles afirmam que o jogo pode expor menores a conteúdos inadequados e facilitar o contato com adultos sem que as crianças percebam.

O fácil acesso a jogos com temas adultos é uma das críticas feitas. Especialistas em segurança digital apontam que o ambiente lúdico pode mascarar riscos, tornando difícil para jovens e adolescentes perceberem os perigos potenciais. A facilidade de cadastro na plataforma também é destacada como um problema, permitindo que predadores sexuais se aproximem de crianças. Esses indivíduos podem usar tecnologia, como inteligência artificial, para disfarçar suas identidades.

Em resposta às denúncias, a Roblox reitera seu compromisso com a segurança, destacando os esforços contínuos para desenvolver sistemas de proteção mais eficazes. A empresa diz que utiliza inteligência artificial para identificar interações perigosas e proteger seus usuários mais jovens.

