Pais acusam Roblox de falhas graves na segurança infantil

Eles afirmam que o jogo pode expor menores a conteúdos inadequados

Record News Investigação|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Pais expressam preocupações sobre a segurança infantil no Roblox.
  • Jogos com conteúdos inadequados e acesso fácil a adultos são apontados como riscos.
  • Especialistas alertam sobre a dificuldade de os jovens perceberem esses perigos.
  • Roblox afirma estar empenhada em melhorar a segurança através de inteligência artificial.

 

Pais têm manifestado preocupações sobre a segurança de crianças na plataforma de jogos online Roblox. Eles afirmam que o jogo pode expor menores a conteúdos inadequados e facilitar o contato com adultos sem que as crianças percebam.

O fácil acesso a jogos com temas adultos é uma das críticas feitas. Especialistas em segurança digital apontam que o ambiente lúdico pode mascarar riscos, tornando difícil para jovens e adolescentes perceberem os perigos potenciais. A facilidade de cadastro na plataforma também é destacada como um problema, permitindo que predadores sexuais se aproximem de crianças. Esses indivíduos podem usar tecnologia, como inteligência artificial, para disfarçar suas identidades.

Em resposta às denúncias, a Roblox reitera seu compromisso com a segurança, destacando os esforços contínuos para desenvolver sistemas de proteção mais eficazes. A empresa diz que utiliza inteligência artificial para identificar interações perigosas e proteger seus usuários mais jovens.

Quais são as principais preocupações dos pais em relação à segurança infantil na plataforma Roblox?

Pais estão preocupados com a exposição de crianças a conteúdos inadequados e ao contato com adultos, que pode ocorrer sem que as crianças percebam.


Quais críticas são feitas em relação ao acesso a jogos na Roblox?

Críticas incluem o fácil acesso a jogos com temas adultos, além de destacar que o ambiente lúdico pode mascarar riscos, dificultando para jovens e adolescentes perceberem os perigos.

Como a Roblox responde às preocupações sobre segurança?

A Roblox afirma estar comprometida com a segurança, mencionando esforços contínuos para desenvolver sistemas de proteção mais eficazes, incluindo o uso de inteligência artificial para identificar interações perigosas.


Quais são os riscos associados ao cadastro na plataforma Roblox?

A facilidade de cadastro na plataforma permite que predadores sexuais se aproximem de crianças, utilizando tecnologia como inteligência artificial para disfarçar suas identidades.

