Austríaco afirma esconder R$183 bilhões em ouro na costa brasileira

RESUMO DA NOTÍCIA Werner Rydl, austríaco residente no Brasil, afirma ter R$183 bilhões em ouro escondidos no Atlântico.

Ele criou um território fictício chamado Seagarlândia para localizar sua suposta fortuna.

Rydl enfrenta investigações no Brasil relacionadas a movimentações financeiras e apreensão de ouro, mas nunca foi formalmente acusado pela Receita Federal.

A Marinha do Brasil ressalta que apenas o governo tem jurisdição sobre recursos até 392 km da costa.

Processos, Papuda e vida na praia: quem é o austríaco que diz ter R$ 183 bilhões no fundo do mar

Werner Rydl, austríaco que vive no Brasil há mais de três décadas, afirma ter uma fortuna em barras de ouro avaliada em R$183 bilhões escondida no Atlântico. Atualmente morando na praia de Ponta do Mel, Rio Grande do Norte, com sua companheira Verônica, ele foi condenado na Áustria por crimes financeiros.

Rydl alega que sua riqueza está localizada em Seagarlândia, um território fictício criado por ele. No Brasil, suas atividades financeiras foram investigadas, resultando na apreensão de ouro e descobertas de movimentações milionárias em suas contas. Ele responde a inquéritos e processos judiciais.

Apesar das investigações e disputas legais enfrentadas por Rydl, ele nunca foi formalmente acusado pela Receita Federal sobre seus relatórios financeiros. A Marinha do Brasil afirma que apenas o governo brasileiro tem jurisdição sobre recursos até 392 km da costa.

