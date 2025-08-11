Quadrilha engana idosos com cestas básicas no Rio Criminosos usavam dados para abrir contas e realizar empréstimos Record News Investigação|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 12h02 (Atualizado em 11/08/2025 - 12h02 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Quadrilha no Rio enganava idosos oferecendo cestas básicas em troca de dados pessoais.

Dados eram usados para abrir contas e fazer empréstimos fraudulentos em nome das vítimas.

Mais de 100 pessoas foram lesadas, resultando em cerca de 3 milhões de reais em prejuízos.

Polícia apreendeu evidências, mas líder do esquema foi preso e liberado, enquanto vítimas buscam justiça.

No Rio de Janeiro, uma quadrilha enganava idosos prometendo cestas básicas em troca de seus dados pessoais. Com essas informações, eram abertas contas bancárias fraudulentas para realizar empréstimos em nome das vítimas. Caio César Solano, apontado como líder do esquema, ostentava uma vida luxuosa com o dinheiro ilícito.

Dona Jorgina e Joselmo foram prejudicados por empréstimos consignados feitos sem sua autorização. A fraude envolvia membros falsos de uma ONG parceira do INSS que coletavam dados para supostos cadastros de cestas básicas.

O dinheiro obtido era transferido para intermediários e depois para Solano, que investia na bolsa de valores para lavar os fundos. Estima-se que mais de 100 pessoas foram lesadas, totalizando cerca de 3 milhões de reais em prejuízos.

A Polícia Civil apreendeu cartões bancários e dinheiro durante a operação, mas Solano foi preso por furto de energia e liberado posteriormente. As vítimas buscam justiça enquanto enfrentam dificuldades financeiras devido aos empréstimos fraudulentos. O banco envolvido nega conivência e afirma cooperar com as investigações.

