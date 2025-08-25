Golpe “Boa noite, Cinderela” atinge turistas no Rio de Janeiro Três mulheres são denunciadas por dopar e roubar turistas ingleses Record News Investigação|Ri7a, a inteligência artificial do R7 25/08/2025 - 13h52 (Atualizado em 25/08/2025 - 13h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Três mulheres foram denunciadas por dopar e roubar turistas ingleses com o golpe "Boa Noite Cinderela".

As acusadas ofereceram caipirinhas com substâncias sedativas, deixando as vítimas inconscientes.

Um dos turistas teve o celular roubado e perdeu cerca de R$ 15 mil; outro caso envolveu um australiano que perdeu R$ 59 mil.

O golpe já resultou em duas mortes no estado do Rio de Janeiro e cerca de 30 casos estão sendo investigados.

Veja como e onde agem as criminosas que aplicam o 'Boa noite, Cinderela' no Rio de Janeiro

O Ministério Público denunciou três mulheres acusadas de dopar e roubar dois turistas ingleses no Rio de Janeiro com o golpe “Boa noite, Cinderela”. Rayane Campos de Oliveira, Amanda Couto Deloca e Mayara Ketling Américo da Silva ofereceram caipirinhas aos turistas, nas quais misturaram substâncias sedativas para deixá-los inconscientes.

Após consumirem as bebidas na Lapa, um dos ingleses teve seu celular roubado e cerca de R$ 15 mil retirados de suas contas bancárias. As vítimas receberam atendimento médico antes de retornar ao Reino Unido.

Outro caso semelhante ocorreu com um turista australiano na Pedra do Sal, onde ele perdeu aproximadamente R$ 59 mil e três celulares após ser dopado por Francine Demétrio Sitas. A prática criminosa tem sido investigada por uma delegacia especializada no Leblon, que registrou cerca de 30 casos em 2025.

Além das perdas financeiras, o golpe resultou em duas mortes no estado em 2024, destacando a gravidade desse crime.

‌



Perguntas e Respostas

O que aconteceu com dois turistas ingleses no Rio de Janeiro?

Dois turistas ingleses foram dopados e roubados por três mulheres que utilizaram o golpe “Boa Noite Cinderela”. As acusadas ofereceram caipirinhas misturadas com substâncias sedativas, deixando as vítimas inconscientes.

‌



Quais foram as consequências financeiras para os turistas?

Um dos turistas teve seu celular roubado e cerca de R$ 15 mil retirados de suas contas bancárias. Além disso, um caso semelhante ocorreu com um turista australiano que perdeu aproximadamente R$ 59 mil e três celulares.

‌



Como as vítimas reagiram após o incidente?

Após serem dopados, os turistas receberam atendimento médico antes de retornar ao Reino Unido.

Qual a gravidade do golpe e suas repercussões?

O golpe “Boa Noite Cinderela” tem se mostrado grave, tendo resultando em duas mortes no estado em 2024, além de cerca de 30 casos registrados em 2025 por uma delegacia especializada no Leblon.

Assista ao vídeo - Veja como e onde agem as criminosas que aplicam o ‘Boa noite, Cinderela’ no Rio de Janeiro

Veja também

‌



Crime atinge vítimas em pontos como Lapa e Pedra do Sal; três suspeitas são denunciadas pelo roubo de R$ 15 mil e do celular de estrangeiros

Record News Investigação playlist 1 / 5 Modo teatro Reproduzindo Veja como e onde agem as criminosas que aplicam o 'Boa noite, Cinderela' no Rio de Janeiro Roblox: entenda como a plataforma de jogos online pode afetar a segurança das crianças Golpe da cesta básica: criminosos oferecem falso benefício para enganar idosos no Rio de Janeiro 'Eu não tenho nada a ver com isso', DJ brasileira acusada de exploração de mulheres em Portugal Processos, Papuda e vida na praia: quem é o austríaco que diz ter R$ 183 bilhões no fundo do mar

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!