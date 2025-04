RECORD NEWS renova direitos de transmissão de campeonatos femininos de futebol Até 2027, o Campeonato Paulista e a Copinha estarão na tela da emissora para os apaixonados por esporte Record News|Do R7 09/04/2025 - 20h12 (Atualizado em 09/04/2025 - 20h12 ) twitter

Anderson Souza e Reinaldo Carneiro Bastos assinam contrato Divulgação/RECORD NEWS

A RECORD NEWS renovou por mais três anos os direitos de transmissão do Campeonato Paulista e da Copinha Feminina, e vai transmitir, de graça, as duas competições na TV aberta.

O contrato entre a emissora e a Federação Paulista de Futebol foi assinado, nesta segunda (9), em São Paulo.

Segundo o presidente do canal, Anderson Souza, firmar esse acordo com a RECORD NEWS é um grande marco para o futebol feminino. “Ter a parceria com a Federação, que tem o futebol feminino mais importante do cenário nacional, que é São Paulo, para a gente é excelente. E levar para o público da Record News, gratuitamente, esse esporte que vem crescendo a cada dia mais“, declarou.

A disputa será em 14 rodadas, e a RECORD NEWS exibirá um jogo por rodada, com confrontos de ida e volta, diferente do modelo adotado em 2024. Os quatro melhores classificados avançam para as semifinais, também disputadas em jogos de ida e volta.

A grande final está prevista para 14 de dezembro. Além do Palmeiras, atual campeão, estarão na disputa: Corinthians, Santos, São Paulo, Ferroviária, Taubaté, Realidade Jovem e RB Bragantino.

O atual presidente da Federação, Reinaldo Carneiro Bastos, destacou a escolha dos times que farão parte da competição, nesta temporada. “Não foi uma escolha aleatória dos clubes, teve critério. E o que ganha? Ganha competitividade, exposição, jogos mais atrativos e uma exposição muito maior do que a gente teve nos últimos anos”, afirmou.

Mais esportes na Record News

O futebol feminino é uma das grandes atrações da emissora, que segue investindo no esporte. De segunda a sexta-feira, a partir das 18h50, Caíque Resende comanda o Esporte Record News, trazendo as principais informações esportivas do Brasil e do mundo. Logo depois, às 19h45, Mary Silvestre, Matheus Teixeira e Nayara Inorro apresentam o Elas Com a Bola, com as novidades do mercado esportivo feminino.