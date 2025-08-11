Amor e música no rodeio: a jornada de Marco Brasil Filho e Rafa Borges
Casal encontra amor em Tupaciguara e compartilha desafios no mundo agro
Marco Brasil Filho conheceu Rafa Borges durante um rodeio em Tupaciguara, Minas Gerais. Unidos pelo amor ao rodeio, eles compartilham essa paixão enquanto criam a filha Maria Vitória. O pedido de casamento aconteceu na arena, simbolizando a importância desses eventos para o casal.
Marco é conhecido tanto pela locução de rodeios quanto pela música “Welcome to The Mato”, que alcançou sucesso nas plataformas digitais. Rafa também cresceu no meio agro. Ela destaca como as prioridades mudaram após o nascimento de Maria Vitória.
Apesar da rotina agitada de Marco, que viaja frequentemente devido aos compromissos profissionais, a família busca conciliar desafios e desfrutar de momentos juntos. Com Maria Vitória já maior, esperam retomar algumas viagens juntos, equilibrando a vida na estrada com o tempo em família.
