Amor e música no rodeio: a jornada de Marco Brasil Filho e Rafa Borges

Casal encontra amor em Tupaciguara e compartilha desafios no mundo agro

Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Marco Brasil Filho e Rafa Borges se conheceram em um rodeio em Tupaciguara, MG.
  • O amor pelo rodeio os uniu, e eles agora cuidam da filha Maria Vitória juntos.
  • Marco é locutor de rodeios e autor da música "Welcome to The Mato", enquanto Rafa compete em provas de Tim Penning e Três Tambores.
  • A família enfrenta desafios para equilibrar a rotina agitada com momentos de qualidade juntos.

 

Marco Brasil Filho conheceu Rafa Borges durante um rodeio em Tupaciguara, Minas Gerais. Unidos pelo amor ao rodeio, eles compartilham essa paixão enquanto criam a filha Maria Vitória. O pedido de casamento aconteceu na arena, simbolizando a importância desses eventos para o casal.

Marco é conhecido tanto pela locução de rodeios quanto pela música “Welcome to The Mato”, que alcançou sucesso nas plataformas digitais. Rafa também cresceu no meio agro. Ela destaca como as prioridades mudaram após o nascimento de Maria Vitória.

Apesar da rotina agitada de Marco, que viaja frequentemente devido aos compromissos profissionais, a família busca conciliar desafios e desfrutar de momentos juntos. Com Maria Vitória já maior, esperam retomar algumas viagens juntos, equilibrando a vida na estrada com o tempo em família.

Dono do hit "Welcome to the Mato" se apaixonou pela influenciadora em um evento em Tupaciguara (MG); juntos, eles têm uma filha chamada Maria Vitória

