Amor e música no rodeio: a jornada de Marco Brasil Filho e Rafa Borges Casal encontra amor em Tupaciguara e compartilha desafios no mundo agro Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 15h00 (Atualizado em 11/08/2025 - 15h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Marco Brasil Filho e Rafa Borges se conheceram em um rodeio em Tupaciguara, MG.

O amor pelo rodeio os uniu, e eles agora cuidam da filha Maria Vitória juntos.

Marco é locutor de rodeios e autor da música "Welcome to The Mato", enquanto Rafa compete em provas de Tim Penning e Três Tambores.

A família enfrenta desafios para equilibrar a rotina agitada com momentos de qualidade juntos.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Marco Brasil Filho conheceu Rafa Borges durante um rodeio em Tupaciguara, Minas Gerais. Unidos pelo amor ao rodeio, eles compartilham essa paixão enquanto criam a filha Maria Vitória. O pedido de casamento aconteceu na arena, simbolizando a importância desses eventos para o casal.

Marco é conhecido tanto pela locução de rodeios quanto pela música “Welcome to The Mato”, que alcançou sucesso nas plataformas digitais. Rafa também cresceu no meio agro. Ela destaca como as prioridades mudaram após o nascimento de Maria Vitória.

Apesar da rotina agitada de Marco, que viaja frequentemente devido aos compromissos profissionais, a família busca conciliar desafios e desfrutar de momentos juntos. Com Maria Vitória já maior, esperam retomar algumas viagens juntos, equilibrando a vida na estrada com o tempo em família.

Veja também

‌



Dono do hit "Welcome to the Mato" se apaixonou pela influenciadora em um evento em Tupaciguara (MG); juntos, eles têm uma filha chamada Maria Vitória

Record News Rural playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Amor no rodeio: locutor Marco Brasil Filho e Rafa Borges compartilham paixão pelo mundo agro Plano de contingência ao tarifaço deve incluir empréstimo subsidiado pelo governo Laranja reage às novas tarifas americanas e registra valorização de 4,61% em agosto Exportações brasileiras de carne suína têm alta de quase 13% no primeiro semestre de 2025 Café brasileiro não pode ser substituído; entenda análise do diretor da Abics Lei que restringe pesca predatória auxilia na recuperação de espécies ameaçadas em Goiás Ausência de negociação do tarifaço americano 'impactou de forma negativa' a piscicultura brasileira Livro sobre agricultura de precisão organizado pela Embrapa conquista prêmio Jabuti Acadêmico Sebrae e Ministério da Agricultura anunciam acordo para ampliar produtividade de pequenos negócios Negociação com os EUA deve ser tratada como jogo de 'ganha-ganha', diz especialista sobre tarifaço Preço do trigo cai pelo terceiro mês consecutivo devido à baixa paridade de importação Colheita de algodão inicia com crescimento de quase 40% na área plantada em Minas Gerais Entenda por que os EUA retiraram as tarifas do suco de laranja brasileiro Donald Trump não quer lidar com possíveis impactos da taxação do café, diz presidente da Abag ‘O setor pede uma movimentação diplomática’, afirma executivo florestal sobre tarifaço dos EUA Vaca girolando bate recorde nacional ao produzir 343 kg de leite em três dias Conselho Nacional do Café se opõe ao compartilhamento do material genético brasileiro do grão Valor da mandioca atinge a menor média em 12 meses; entenda o motivo Entenda o mercado e as perspectivas para o setor sucroenergético na safra 2025/2026 Conheça a história dos pombos-correio, que já foram cruciais nas guerras e hoje competem em torneios

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!