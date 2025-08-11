Brasil registra alta nas exportações de carne suína em 2025 Filipinas lideram como principal destino da proteína brasileira Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 11/08/2025 - 13h00 (Atualizado em 11/08/2025 - 13h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Brasil exportou quase 850 mil toneladas de carne suína nos primeiros sete meses de 2025, um aumento de 12,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita gerada foi de US$ 2,039 bilhões, representando um crescimento de 26,7% comparado a 2024.

Embora tenha ocorrido uma queda de 8,3% no volume exportado em julho, a receita mensal cresceu 2,2%, totalizando US$ 316,1 milhões. As Filipinas se destacaram como o principal destino das exportações brasileiras de carne suína, com um incremento de 15,8% no volume importado. Outros países que também importaram a proteína incluem Chile, China, Japão e Vietnã.

Veja também

‌



Pacote de ajuda será destinado aos setores mais impactados pela taxação dos Estados Unidos, segundo economista

Record News Rural playlist 1 / 20 Modo teatro Reproduzindo Plano de contingência ao tarifaço deve incluir empréstimo subsidiado pelo governo Laranja reage às novas tarifas americanas e registra valorização de 4,61% em agosto Exportações brasileiras de carne suína têm alta de quase 13% no primeiro semestre de 2025 Café brasileiro não pode ser substituído; entenda análise do diretor da Abics Lei que restringe pesca predatória auxilia na recuperação de espécies ameaçadas em Goiás Ausência de negociação do tarifaço americano 'impactou de forma negativa' a piscicultura brasileira Livro sobre agricultura de precisão organizado pela Embrapa conquista prêmio Jabuti Acadêmico Sebrae e Ministério da Agricultura anunciam acordo para ampliar produtividade de pequenos negócios Negociação com os EUA deve ser tratada como jogo de 'ganha-ganha', diz especialista sobre tarifaço Preço do trigo cai pelo terceiro mês consecutivo devido à baixa paridade de importação Colheita de algodão inicia com crescimento de quase 40% na área plantada em Minas Gerais Entenda por que os EUA retiraram as tarifas do suco de laranja brasileiro Donald Trump não quer lidar com possíveis impactos da taxação do café, diz presidente da Abag ‘O setor pede uma movimentação diplomática’, afirma executivo florestal sobre tarifaço dos EUA Vaca girolando bate recorde nacional ao produzir 343 kg de leite em três dias Conselho Nacional do Café se opõe ao compartilhamento do material genético brasileiro do grão Valor da mandioca atinge a menor média em 12 meses; entenda o motivo Entenda o mercado e as perspectivas para o setor sucroenergético na safra 2025/2026 Conheça a história dos pombos-correio, que já foram cruciais nas guerras e hoje competem em torneios Tecnologia é aliada no combate a incêndios durante a seca no Mato Grosso do Sul

Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!