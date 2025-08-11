Brasil registra alta nas exportações de carne suína em 2025
Filipinas lideram como principal destino da proteína brasileira
O Brasil exportou quase 850 mil toneladas de carne suína nos primeiros sete meses de 2025, um aumento de 12,9% em relação ao mesmo período do ano anterior. A receita gerada foi de US$ 2,039 bilhões, representando um crescimento de 26,7% comparado a 2024.
Embora tenha ocorrido uma queda de 8,3% no volume exportado em julho, a receita mensal cresceu 2,2%, totalizando US$ 316,1 milhões. As Filipinas se destacaram como o principal destino das exportações brasileiras de carne suína, com um incremento de 15,8% no volume importado. Outros países que também importaram a proteína incluem Chile, China, Japão e Vietnã.
