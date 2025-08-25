Logo R7.com
Cade determina suspensão da moratória da soja

Empresas devem interromper auditorias e remover publicações em até 10 dias

  • O Cade suspendeu a moratória da soja a pedido da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.
  • Empresas têm 10 dias para interromper auditorias e remover publicações relacionadas.
  • André Dobashi, da CNA, considera a moratória um cartel prejudicial ao setor agrícola.
  • A suspensão visa evitar associações negativas para os produtores rurais e garantir a sustentabilidade do agronegócio.

 

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) determinou a suspensão da moratória da soja, atendendo a um pedido da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. As empresas têm um prazo de 10 dias para interromper auditorias e remover publicações relacionadas à prática.

André Dobashi, presidente da Comissão Nacional de Grãos da CNA, celebrou a decisão, afirmando que a moratória funcionava como um cartel prejudicial ao setor agrícola. Ele destacou a importância do cumprimento do Código Florestal Brasileiro para garantir a sustentabilidade do agronegócio no país.

A decisão exige que as empresas suspendam imediatamente contratos de auditoria e divulgações sobre a moratória, evitando associações negativas para os produtores rurais.

Perguntas e Respostas

Qual foi a decisão do CADE sobre a moratória da soja?


O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) determinou a suspensão da moratória da soja, atendendo a um pedido da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil.

Qual o prazo estipulado para as empresas interromperem auditorias relacionadas à moratória da soja?


As empresas têm um prazo de 10 dias para interromper auditorias e remover publicações relacionadas à prática.

Como o presidente da Comissão Nacional de Grãos da CNA avaliou a decisão do CADE?


André Dobashi celebrou a decisão, afirmando que a moratória funcionava como um cartel prejudicial ao setor agrícola e destacou a importância do cumprimento do Código Florestal Brasileiro para garantir a sustentabilidade do agronegócio.

Que medidas as empresas devem tomar após a decisão do CADE?

As empresas devem suspender imediatamente contratos de auditoria e divulgações sobre a moratória, evitando associações negativas para os produtores rurais.

