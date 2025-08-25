Cade determina suspensão da moratória da soja
Empresas devem interromper auditorias e remover publicações em até 10 dias
O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) determinou a suspensão da moratória da soja, atendendo a um pedido da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. As empresas têm um prazo de 10 dias para interromper auditorias e remover publicações relacionadas à prática.
André Dobashi, presidente da Comissão Nacional de Grãos da CNA, celebrou a decisão, afirmando que a moratória funcionava como um cartel prejudicial ao setor agrícola. Ele destacou a importância do cumprimento do Código Florestal Brasileiro para garantir a sustentabilidade do agronegócio no país.
A decisão exige que as empresas suspendam imediatamente contratos de auditoria e divulgações sobre a moratória, evitando associações negativas para os produtores rurais.
