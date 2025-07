Café brasileiro enfrenta ameaça de tarifa nos EUA Exportações brasileiras abastecem um terço do mercado americano Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 22/07/2025 - 14h22 (Atualizado em 22/07/2025 - 14h22 ) twitter

Com negócios ameaçados por tarifaço, café brasileiro representa um terço da mercado americano

O Brasil é líder mundial na produção de café e abastece cerca de 33% do mercado dos Estados Unidos, onde o café representa 1,2% do Produto Interno Bruto (PIB). Essa relação comercial está ameaçada por possíveis novas tarifas impostas pelos Estados Unidos.

Márcio Ferreira, presidente do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafe), ressalta que as negociações sobre tarifas devem ser conduzidas com cuidado devido à importância econômica mútua. Enquanto o café contribui com 0,89% para o PIB do Brasil, nos Estados Unidos essa contribuição é maior.

A indústria cafeeira americana movimenta aproximadamente US$ 343 bilhões anualmente, dos quais um terço depende do café brasileiro. Para cada dólar obtido pela exportação brasileira, são gerados em média US$ 43 na economia americana. As autoridades brasileiras e americanas precisam tratar essa questão com atenção para manter o equilíbrio comercial.

