Colheita de milho no Mato Grosso avança apesar de desafios climáticos e logísticos Produtores enfrentam ataques de lagartas e aumento nos custos de fertilizantes Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 07/07/2025 - 16h39 (Atualizado em 07/07/2025 - 16h40 )

Produtores do Mato Grosso celebram colheita do milho apesar de desafios com clima e logística

O Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (Imea) informou que até o final de junho, aproximadamente 26% da área plantada de milho em Mato Grosso havia sido colhida. Sendo o maior produtor do país, o estado espera concluir a colheita até o final de julho, com uma produção estimada em mais de 50,3 milhões de toneladas.

Os agricultores enfrentaram dificuldades devido ao clima adverso e ao ataque de lagartas, que elevaram os custos com controle de pragas. Chuvas durante a polinização afetaram as expectativas iniciais, mas a colheita ainda está dentro do esperado.

Além disso, a precária infraestrutura e a falta de armazéns adequados atrasam o escoamento da safra. Para as próximas safras, há preocupação com o aumento no preço dos fertilizantes, influenciado por tensões internacionais e pelo aumento das tensões no Oriente Médio e Irã.

