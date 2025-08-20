Dia de Campo em Caruaru destaca inovações agrícolas Evento reúne agricultores para discutir tecnologias e crédito rural no agreste pernambucano Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 14h56 (Atualizado em 20/08/2025 - 14h56 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA O Dia de Campo em Caruaru reuniu cerca de 600 pessoas para discutir inovações agrícolas.

Participantes exploraram tecnologias como drones para pulverização e alimentos biofortificados.

Instituições financeiras falaram sobre crédito rural, com foco no plano Safra 2025-2026.

O evento também celebrou a cultura regional com produtos locais e música ao vivo.

O Dia de Campo realizado no assentamento Normandia, em Caruaru, reuniu cerca de 600 participantes, incluindo agricultores familiares e profissionais do setor rural. Promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Rural de Caruaru, o evento contou com produtores de 17 cidades pernambucanas para discutir inovações em agrotecnologia e produção sustentável.

Os participantes puderam explorar novas tecnologias agrícolas, como o uso de drones para pulverização e monitoramento, além de técnicas inovadoras como alimentos biofortificados. Foram também abordados temas sobre o uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPIs).

Instituições financeiras marcaram presença para esclarecer sobre facilidades de crédito rural, especialmente em relação ao plano Safra 2025-2026, que disponibiliza mais de 500 bilhões de reais para impulsionar a produção no campo. Brenda Santana, agricultora local, destacou a importância do crédito para aprimorar a produção agrícola.

Além das discussões técnicas, o evento apresentou barracas com produtos fabricados por agricultores locais e música ao vivo à moda nordestina, promovendo a troca de experiências e valorização da cultura regional.

Qual foi o objetivo do Dia de Campo realizado em Caruaru?

O Dia de Campo teve como objetivo reunir agricultores familiares e profissionais do setor rural para discutir inovações em agrotecnologia e produção sustentável.

Quais tecnologias foram apresentadas durante o evento?

Os participantes puderam explorar novas tecnologias agrícolas, como o uso de drones para pulverização e monitoramento, além de técnicas de alimentos biofortificados e o uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPIs).

Que informações sobre crédito rural foram discutidas no evento?

Instituições financeiras participaram para esclarecer sobre facilidades de crédito rural, especialmente sobre o plano Safra 2025-2026, que disponibiliza mais de 500 bilhões de reais para impulsionar a produção no campo.

Como foi a experiência cultural oferecida no Dia de Campo?

O evento contou com barracas que apresentaram produtos fabricados por agricultores locais, além de música ao vivo à moda nordestina, promovendo a troca de experiências e a valorização da cultura regional.

