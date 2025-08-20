Dia de Campo em Caruaru destaca inovações agrícolas
Evento reúne agricultores para discutir tecnologias e crédito rural no agreste pernambucano
O Dia de Campo realizado no assentamento Normandia, em Caruaru, reuniu cerca de 600 participantes, incluindo agricultores familiares e profissionais do setor rural. Promovido pela Secretaria de Desenvolvimento Rural de Caruaru, o evento contou com produtores de 17 cidades pernambucanas para discutir inovações em agrotecnologia e produção sustentável.
Os participantes puderam explorar novas tecnologias agrícolas, como o uso de drones para pulverização e monitoramento, além de técnicas inovadoras como alimentos biofortificados. Foram também abordados temas sobre o uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPIs).
Instituições financeiras marcaram presença para esclarecer sobre facilidades de crédito rural, especialmente em relação ao plano Safra 2025-2026, que disponibiliza mais de 500 bilhões de reais para impulsionar a produção no campo. Brenda Santana, agricultora local, destacou a importância do crédito para aprimorar a produção agrícola.
Além das discussões técnicas, o evento apresentou barracas com produtos fabricados por agricultores locais e música ao vivo à moda nordestina, promovendo a troca de experiências e valorização da cultura regional.
