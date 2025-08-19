Estoque recorde de soja afeta mercado interno brasileiro
Safra 2024/2025 tem estoque quatro vezes maior que a anterior
O grande volume de soja em estoque no Brasil para a safra 2024/2025, estimado em 3,9 milhões de toneladas pela Conab, está limitando a valorização dos preços no mercado interno, conforme análise do Cepea. Este estoque é significativamente maior que o da temporada anterior.
No cenário global, o Brasil mantém sua liderança na produção de soja, com uma colheita estimada em cerca de 170 milhões de toneladas nesta temporada. O USDA prevê que os embarques brasileiros alcancem 102,1 milhões de toneladas entre outubro de 2024 e setembro de 2025. A Conab projeta ainda mais para o período de janeiro a dezembro de 2025, com exportações atingindo 106,3 milhões de toneladas.
Veja também
Segundo presidente da Asflucan, clima tem sido desfavorável à produção rural das regiões
Record News Rural playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!