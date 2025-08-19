Estoque recorde de soja afeta mercado interno brasileiro Safra 2024/2025 tem estoque quatro vezes maior que a anterior Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 19/08/2025 - 13h47 (Atualizado em 19/08/2025 - 13h47 ) twitter

O grande volume de soja em estoque no Brasil para a safra 2024/2025, estimado em 3,9 milhões de toneladas pela Conab, está limitando a valorização dos preços no mercado interno, conforme análise do Cepea. Este estoque é significativamente maior que o da temporada anterior.

No cenário global, o Brasil mantém sua liderança na produção de soja, com uma colheita estimada em cerca de 170 milhões de toneladas nesta temporada. O USDA prevê que os embarques brasileiros alcancem 102,1 milhões de toneladas entre outubro de 2024 e setembro de 2025. A Conab projeta ainda mais para o período de janeiro a dezembro de 2025, com exportações atingindo 106,3 milhões de toneladas.

