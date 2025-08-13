Logo R7.com
Exportação de café bate recorde em receita apesar de queda no volume

Aumento no preço da saca impulsiona receita cambial em julho

Record News Rural

O Brasil exportou em julho apenas 2,733 mil sacas de café de 60 quilos, registrando uma queda de 27,6% em comparação ao mesmo mês do ano anterior. Apesar disso, a receita cambial atingiu um recorde de US$ 1,033 bilhão, um aumento de 10,4% em relação ao ano passado.

De acordo com o Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé), esse crescimento na receita é atribuído ao aumento de 53% no preço médio da saca, que alcançou US$ 377,8. Marcos Matos, diretor-geral do Cecafé, destacou que a redução nos embarques já era esperada devido aos volumes recordes registrados em 2024. As variedades como arábica e canéfora continuam a ter alta demanda no mercado internacional.

Diretor-geral do Cecafé avalia que queda de embarques já era esperada, pois o preço médio da saca do grão cresceu em 53%

