Exportações brasileiras de ovos batem recorde no primeiro semestre Estados Unidos lideram como principal destino; mercado interno vê queda nos preços Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 15/07/2025 - 14h38 (Atualizado em 15/07/2025 - 14h38 )

Exportações brasileiras de ovos crescem 192%, e preços estão caindo no mercado interno

As exportações brasileiras de ovos atingiram um volume recorde no primeiro semestre de 2025. A receita alcançou US$ 57,8 milhões, marcando um crescimento de 216%.

No mercado interno, os preços dos ovos estão em queda. Segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada (Cepea), durante as férias escolares parte da produção é redirecionada para o consumo doméstico, aumentando a oferta e pressionando as cotações em várias regiões.

