Fazenda em Goiás aposta na produção artesanal de queijos

Trabalho colaborativo diário sustenta tradição familiar no campo

Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7

  • Fazenda em Goiás foca na produção artesanal de queijos com trabalho colaborativo.
  • Diariamente, são ordenhadas vacas que geram 130 litros de leite, parte da produção é vendida e outra transformada em queijos.
  • Queijos frescos são utilizados em pratos tradicionais como pão de queijo e macarronada.
  • Fazenda é autossustentável, com cuidados diários para animais e cultivo de horta, reforçando tradições familiares.

 

No interior de Goiás, uma fazenda aposta no trabalho compartilhado para a produção artesanal de queijos. O dia começa cedo com a ordenha manual das vacas, que rende cerca de 130 litros de leite diariamente. Parte desse leite é vendida, enquanto o restante é transformado em queijos artesanais consumidos pela família e vendidos na cidade.

O processo inclui etapas como adição de alho e descanso da massa. Os queijos frescos são utilizados em receitas tradicionais como pão de queijo e macarronada. Além das vacas, a fazenda abriga porcos, galinhas e cavalos, todos cuidados diariamente.

A horta da propriedade fornece alface e cebolinha para consumo familiar. A fazenda destaca-se pelo caráter autossustentável e pela preservação das tradições familiares. Aos domingos, a família se reúne para um almoço especial no campo.

Qual é o foco da produção na fazenda em Goiás?

A fazenda em Goiás se concentra na produção artesanal de queijos, utilizando leite de vacas ordenhadas manualmente.


Como é realizada a produção de queijos na fazenda?

A produção de queijos envolve a ordenha das vacas, com cerca de 130 litros de leite por dia, que é parcialmente vendido e parcialmente utilizado na fabricação de queijos artesanais, que incluem a adição de alho e descanso da massa.

Que outros animais e culturas são mantidos na fazenda?

Além das vacas, a fazenda abriga porcos, galinhas e cavalos, e possui uma horta que fornece alface e cebolinha para o consumo familiar.


Qual é a prática familiar que acontece aos domingos na fazenda?

Aos domingos, a família se reúne para um almoço especial no campo, destacando a tradição e a autossustentabilidade da propriedade.

