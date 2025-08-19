Fazenda em Goiás aposta na produção artesanal de queijos
Trabalho colaborativo diário sustenta tradição familiar no campo
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
No interior de Goiás, uma fazenda aposta no trabalho compartilhado para a produção artesanal de queijos. O dia começa cedo com a ordenha manual das vacas, que rende cerca de 130 litros de leite diariamente. Parte desse leite é vendida, enquanto o restante é transformado em queijos artesanais consumidos pela família e vendidos na cidade.
O processo inclui etapas como adição de alho e descanso da massa. Os queijos frescos são utilizados em receitas tradicionais como pão de queijo e macarronada. Além das vacas, a fazenda abriga porcos, galinhas e cavalos, todos cuidados diariamente.
A horta da propriedade fornece alface e cebolinha para consumo familiar. A fazenda destaca-se pelo caráter autossustentável e pela preservação das tradições familiares. Aos domingos, a família se reúne para um almoço especial no campo.
Qual é o foco da produção na fazenda em Goiás?
A fazenda em Goiás se concentra na produção artesanal de queijos, utilizando leite de vacas ordenhadas manualmente.
Como é realizada a produção de queijos na fazenda?
A produção de queijos envolve a ordenha das vacas, com cerca de 130 litros de leite por dia, que é parcialmente vendido e parcialmente utilizado na fabricação de queijos artesanais, que incluem a adição de alho e descanso da massa.
Que outros animais e culturas são mantidos na fazenda?
Além das vacas, a fazenda abriga porcos, galinhas e cavalos, e possui uma horta que fornece alface e cebolinha para o consumo familiar.
Qual é a prática familiar que acontece aos domingos na fazenda?
Aos domingos, a família se reúne para um almoço especial no campo, destacando a tradição e a autossustentabilidade da propriedade.
Veja também
Segundo presidente da Asflucan, clima tem sido desfavorável à produção rural das regiões
Record News Rural playlist
1/20
O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!