‘Foguetinha’ se prepara para brilhar na arena de Barretos
Maria Júlia do Prado Machado, campeã mirim, almeja sucesso na maior festa de peão do Brasil
Maria Júlia do Prado Machado, conhecida como Maju Foguetinha, é uma promessa nos rodeios brasileiros aos apenas 10 anos. Ela conquistou o título de campeã brasileira na categoria mirim na prova dos três tambores, completando o percurso em impressionantes 17 segundos.
Agora, Maju se prepara para competir na prestigiosa Festa do Peão de Barretos. Com apoio familiar e treinando intensamente com cavalos da raça quarto de milha, ela está determinada a enfrentar os desafios da arena.
Apesar de sua pouca idade e peso leve que exigem ajustes na sela durante competições, Maju demonstra confiança em seu sonho de competir e vencer. “Estou com a expectativa de que vai dar tudo certo e eu vou ganhar”, afirma animada.
