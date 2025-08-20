‘Foguetinha’ se prepara para brilhar na arena de Barretos Maria Júlia do Prado Machado, campeã mirim, almeja sucesso na maior festa de peão do Brasil Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7 20/08/2025 - 14h55 (Atualizado em 20/08/2025 - 14h55 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Maria Júlia do Prado Machado, chamada de Maju Foguetinha, é uma promissora talentosa de 10 anos nos rodeios brasileiros.

Ela conquistou o título de campeã brasileira mirim na prova dos três tambores com um tempo de 17 segundos.

Maju se prepara para a Festa do Peão de Barretos, treinando intensamente com cavalos da raça quarto de milha.

Apesar da sua idade e do peso leve, ela demonstra confiança e está determinada a vencer na competição.

Maria Júlia do Prado Machado, conhecida como Maju Foguetinha, é uma promessa nos rodeios brasileiros aos apenas 10 anos. Ela conquistou o título de campeã brasileira na categoria mirim na prova dos três tambores, completando o percurso em impressionantes 17 segundos.

Agora, Maju se prepara para competir na prestigiosa Festa do Peão de Barretos. Com apoio familiar e treinando intensamente com cavalos da raça quarto de milha, ela está determinada a enfrentar os desafios da arena.

Apesar de sua pouca idade e peso leve que exigem ajustes na sela durante competições, Maju demonstra confiança em seu sonho de competir e vencer. “Estou com a expectativa de que vai dar tudo certo e eu vou ganhar”, afirma animada.

Campeã mirim na prova dos três tambores, Maria Júlia do Prado Machado sonha em competir na arena mais famosa do país

