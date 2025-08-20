Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
Record News

‘Foguetinha’ se prepara para brilhar na arena de Barretos

Maria Júlia do Prado Machado, campeã mirim, almeja sucesso na maior festa de peão do Brasil

Record News Rural|Ri7a, a inteligência artificial do R7

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
  • Maria Júlia do Prado Machado, chamada de Maju Foguetinha, é uma promissora talentosa de 10 anos nos rodeios brasileiros.
  • Ela conquistou o título de campeã brasileira mirim na prova dos três tambores com um tempo de 17 segundos.
  • Maju se prepara para a Festa do Peão de Barretos, treinando intensamente com cavalos da raça quarto de milha.
  • Apesar da sua idade e do peso leve, ela demonstra confiança e está determinada a vencer na competição.

 

Maria Júlia do Prado Machado, conhecida como Maju Foguetinha, é uma promessa nos rodeios brasileiros aos apenas 10 anos. Ela conquistou o título de campeã brasileira na categoria mirim na prova dos três tambores, completando o percurso em impressionantes 17 segundos.

Agora, Maju se prepara para competir na prestigiosa Festa do Peão de Barretos. Com apoio familiar e treinando intensamente com cavalos da raça quarto de milha, ela está determinada a enfrentar os desafios da arena.

Apesar de sua pouca idade e peso leve que exigem ajustes na sela durante competições, Maju demonstra confiança em seu sonho de competir e vencer. “Estou com a expectativa de que vai dar tudo certo e eu vou ganhar”, afirma animada.

Quem é Maria Júlia do Prado Machado e qual é sua conquista recente?

Maria Júlia do Prado Machado, conhecida como Maju Foguetinha, é uma promessa nos rodeios brasileiros. Ela conquistou o título de campeã brasileira na categoria mirim na prova dos três tambores, completando o percurso em 17 segundos.


Qual competição Maju Foguetinha vai participar em Barretos?

Maju Foguetinha se prepara para competir na Festa do Peão de Barretos, um evento de grande prestígio no circuito de rodeios.

Como Maju está se preparando para a competição?

Maju está treinando intensamente com cavalos da raça quarto de milha, com o apoio de sua família, e está determinada a enfrentar os desafios da arena.


Qual é a expectativa de Maju para a competição?

Maju expressou sua expectativa de que tudo dará certo e que ela conseguirá ganhar, demonstrando confiança em seu sonho de competir e vencer.

Veja também


Campeã mirim na prova dos três tambores, Maria Júlia do Prado Machado sonha em competir na arena mais famosa do país

Record News Rural playlist

1/20

O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD NEWS para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.