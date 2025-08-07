Impacto das tarifas dos EUA na piscicultura brasileira
Exportações de tilápia enfrentam desafios com tarifas americanas
RESUMO DA NOTÍCIA
As tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros estão afetando significativamente a piscicultura nacional. Francisco Medeiros, presidente da Peixe BR, destacou que o mercado norte-americano, principal destino das exportações brasileiras de filé de tilápia, está sendo impactado pelas novas tarifas.
O Brasil vinha se destacando como um dos principais fornecedores de filé fresco para os Estados Unidos e tinha projeções de se tornar o maior exportador até 2025. As novas tarifas interromperam esse avanço e prejudicaram as perspectivas de crescimento do setor.
Além disso, a abertura do mercado brasileiro para produtos vietnamitas trouxe novos desafios para os produtores locais. As condições de produção no Vietnã possuem protocolos menos rigorosos, conferindo vantagem competitiva aos produtos importados enquanto os produtores brasileiros enfrentam exigências sanitárias mais rígidas.
Medeiros ressaltou a situação crítica dos pequenos produtores, que são os mais afetados pelas mudanças no mercado e destacou a importância de medidas governamentais para garantir condições justas de competição e apoiar o setor.
Veja também
Há 12 anos, legislação proíbe o transporte de qualquer quantidade de peixe nativo e permite o consumo de apenas 5 kg de pescado no local
Record News Rural playlist
1/20
Assista aos conteúdos da RECORD NEWS de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!