Impacto das tarifas dos EUA na piscicultura brasileira Exportações de tilápia enfrentam desafios com tarifas americanas Record News Rural 07/08/2025 - 14h00

RESUMO DA NOTÍCIA Tarifas dos EUA impactam a piscicultura brasileira, especialmente as exportações de tilápia.

Brasil, que buscava ser o maior exportador até 2025, enfrenta obstáculos com as novas tarifas.

Produtos vietnamitas são uma nova ameaça, pois possuem protocolos de produção menos rigorosos.

Público pequeno produtor sente mais os efeitos negativos e pede apoio do governo para competir.

As tarifas impostas pelos Estados Unidos sobre produtos brasileiros estão afetando significativamente a piscicultura nacional. Francisco Medeiros, presidente da Peixe BR, destacou que o mercado norte-americano, principal destino das exportações brasileiras de filé de tilápia, está sendo impactado pelas novas tarifas.

O Brasil vinha se destacando como um dos principais fornecedores de filé fresco para os Estados Unidos e tinha projeções de se tornar o maior exportador até 2025. As novas tarifas interromperam esse avanço e prejudicaram as perspectivas de crescimento do setor.

Além disso, a abertura do mercado brasileiro para produtos vietnamitas trouxe novos desafios para os produtores locais. As condições de produção no Vietnã possuem protocolos menos rigorosos, conferindo vantagem competitiva aos produtos importados enquanto os produtores brasileiros enfrentam exigências sanitárias mais rígidas.

Medeiros ressaltou a situação crítica dos pequenos produtores, que são os mais afetados pelas mudanças no mercado e destacou a importância de medidas governamentais para garantir condições justas de competição e apoiar o setor.

Há 12 anos, legislação proíbe o transporte de qualquer quantidade de peixe nativo e permite o consumo de apenas 5 kg de pescado no local

